Байден назвал мудрым решение Белого дома предоставить Украине оружие

Предыдущий вице-президент США Джо Байден считает правильным и мудрым решение нынешней администрации Белого дома предоставить Украине оборонительное вооружение, поскольку это увеличит цену агрессии для Кремля.

Об этом он заявил во время дискуссии в экспертном центре "Совет внешней политики" в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Я считаю, что это - мудрое решение. Но опять же, я пытался его продвинуть в течение двух лет", - сказал Байден на вопрос, как он относится к решению нынешней администрации о предоставлении Украине оружия.

Он подчеркнул, что оборонная помощь со стороны США лишь "увеличит цену для России" в ее агрессии против Украины несмотря на то, что в РФ существует "большая ложь" о якобы отсутствии россиян на оккупированном Донбассе. Байден выразил убеждение, что в РФ существует политическое противостояние участия россиян в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Экс-вице-президент также отметил, что на Донбассе есть возможность для стабилизации. Для этого, по его словам, нужно реализовать два фактора. Во-первых, это искоренение коррупции.

Во-вторых, отметил Байден, против России необходимо применять эффективную политику международного санкционного давления. В этой связи он сообщил, что вместе со своей группой экспертов-бывших высокопоставленных чиновников в предыдущей администрации, контактирует с офисом нынешнего вице-президента США Майка Пенса.

В то же время, как сообщалось, бывший вице-президент США подчеркнул, что коррупция продолжает быть самой большой проблемой в Украине. Поэтому он рекомендовал представителям администрации Трампа внимательно следить за тем, что говорят и о чем умалчивают представители украинской власти, а также проверять, как они выполняют свои обещания.