Колишній віце-президент США Джозеф Байден наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою в Україні. Через це він рекомендував представникам адміністрації Трампа уважно стежити за тим, що говорять та замовчують представники української влади, а також перевіряти, як вони виконують свої обіцянки.

Про це Байден заявив під час виступу у Раді з міжнародних відносин США, передає "Голос Америки".

"Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам’ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили", - розповів Байден.

Він зазначив, що тоді пішов на прес-конференцію і сказав, що США не нададуть Україні мільярд доларів.

"Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - продовжив колишній віце-президент США.

Під час свого виступу Байден згадав про Антикорупційний суд.

"Вони (українська влада – УП) зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться", - розповів Байден.

Крім того, він назвав розумним рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про надання летальної зброї Україні.

За його словами, останні два роки на своїй колишній посаді в адміністрації Барака Обами, він особисто на цьому наполягав. На його думку, озброєння України разом із санкціями та тиском Заходу дозволить краще протистояти російській агресії.

Як відомо, низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через законопроект про про антикорупційний суд який вніс до Верховної Ради президент України Петро Порошенко.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Президентський проект намагатимуться включити до порядку денного вже наступної сесії Верховної Ради.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко запевнила, що рекомендації Венеційської комісії та МВФ будуть враховані.