Росія готувала агресію щодо України з 2012 року – Парубій у суді

Російська Федерація розпочала підготовку до збройної агресії на території України ще у 2012 році, а лист екс-президента Януковича у 2014 році став легітимною підставою ввести російські війська.

Про це на допиті в Оболонському суді Києва у справі про державну зраду Януковича сказав спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Він додав, що йому відомо, що Янукович звертався до Путіна щодо введення військ на територію України.

Фото Оксани коваленко, УП

"Мені відомо, що на одному з засідань Ради безпеки ООН, 3 березня, якщо не помиляюсь, був зачитаний лист Сурковим, представником Росії, до президента Путіна з проханням ввести російські війська на територію України", - сказав Парубій.

Він додав, що саме після листа російські підрозділи перестали маскуватись і більше не "намагались несамоідентифікуватись як збройні сили РФ".

"Цей лист Януковича дав легітимності діям російських військ", - сказав Парубій.

Він також додав, що йому як секретарю РНБО було відомо, в тому числі і з закритих даних, що керівництво РФ розробляло кілька сценаріїв щодо України.

"Як стало мені відомо пізніше, ще з 12 року, наголошую – з 12 року, на території України, особливо у південно-східних областях формувалася мережа контрольованих російськими спецслужбами організацій, які під виглядом реконструкторів Другої світової війни насправді готували кадри і мали детальний план захоплення місцевих адміністрацій, органів влади і підготовки до введення російських військ", - сказав Парубій.

За словами спікера ВР, ця мережа існувала "як мінімум у Донецьку, Луганську, у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях".

"Розглядалось кілька сценаріїв дій щодо України – як і повномасштабної військової агресії, як і агресії повернення під контроль Росії південно-східних районів України, так званий план "русская весна", "новоросія" і, звичайно, як один з мінімальних варіантів – це Крим", - сказав Парубій.

"Рішення щодо того, які з тих планів задіяти, який має бути базовий, приймалось оперативно. Я впевнений, що лист Януковича і став легітимною підставою, щоб агресія РФ була здійснена відверто в Криму, а потім була розпочата не тільки в Донецьку і Луганську, а й в 7-ми областях України. Бо в 7 областях агентура РФ почала захоплювати будівлі адміністрацій", - сказав він.

За його словами, на цей же лист Януковича спиралися у свої діях і керівники СБУ та МВС, призначені за часів Януковича.

"Керівники СБУ та МВС опирались на цей лист і говорили, що у Києві хунта, вони казали, що "керуємося рішенням президента і не підкоряємося українській владі". Дуже багато підрозділів українських перейшли на бік противника з українською зброєю і повернули цю зброю проти України. Лист Януковича для них був легітимною підставою", - сказав спікер ВР.

Парубій переконаний, що, якби не було цього листа, який деморалізував українські збройні сили, то подальші події в Україні "могли б розвиватися інакше".