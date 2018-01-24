Суд арештував Range Rover дочки Ківалова

Печерський райсуд Києва арештував елітний позашляховик Land Rover Range Rover Autobiography Ірини Орехової, що є донькою екс-голови ЦВК Сергія Ківалова.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на відповідну ухвалу суду від 26 грудня 2017 року.

За інформацією видання, арешт відбувся в рамках кримінального провадження проти колишнього чоловіка Орехової екс-прокурора Подільського та Шевченківського районів Києва Сергія Нечипоренка.

Його затримали 2015 року в центрі Києва під час отримання хабаря у 150 тисяч доларів.

Слідство встановило, що Нечипоренко у змові з заступником прокурора Подільського району Олексієм Білим вимагали від екс-депутата та власника Укргазбанку Василя Горбаля гроші за непритягнення його брата Олега Горбаля до відповідальності та обіцяли закрити кримінальне провадження щодо розтрати коштів, виділених на рефінансування Укргазбанку.

"Коли у прокурора почалися проблеми, записаний на Орехову Land Rover, який коштує щонайменше 2,2 млн грн, начебто продали за 149,9 тис. грн на підставі довіреності, виданої через місяць після продажу. Сукупний трудовий дохід нового власника становив 530 грн", - розповідає видання.

Але суд піддав сумніву таку зміну власника, оскільки визнав, що зазначений дохід є значно меншим вартості коштовного автомобіля.

Потім авто переписували ще на двох людей, які не змогли довести, що мали гроші на купівлю такої автівки.

Повідомляється, що раніше Range Rover за клопотанням правоохоронців не можна було арештувати, бо Нечипоренко та Орехова скористалися підробленим договором про поділ майна. Із цим документом дочка Ківалова свого часу оскаржила арешти спільних із Нечипоренком нерухомості та автомобілів.

Пізніше за підробку документів для Нечипоренка та Орехової нотаріус потрапила до суду, де визнала вину.

Тож Печерський суд задовольнив клопотання старшого слідчого Генеральної прокуратури і наклав арешт на автомобіль марки Land Rover Range Rover Autobiography з виключенням можливості користуватися ним.