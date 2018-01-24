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Мешканцям ОРДЛО спростять отримання українських паспортів

Середа, 24 січня 2018, 16:42

Біля лінії зіткнення на Донбасі встановлять обладнання для друку українських паспортів, аби жителі окупованих територій не їхали за ними вглиб країни.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає УНІАН.

"Придбано пару комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, наближених до лінії зіткнення", - сказав він.

За словами посадовця, це дозволить людям, які живуть на неконтрольованих територіях, отримувати українські документи без необхідності їхати далеко вглиб країни і очікувати "іноді по 2-3 місяці".

Тука висловив надію, що це обладнання запрацює вже в січні-лютому цього року.

"Таке обладнання вже передано. І я сподіваюся, воно вже може в цьому місяці або в лютому почати працювати", - заявив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОпаспортТукаокупація
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