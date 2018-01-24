Мешканцям ОРДЛО спростять отримання українських паспортів

Біля лінії зіткнення на Донбасі встановлять обладнання для друку українських паспортів, аби жителі окупованих територій не їхали за ними вглиб країни.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає УНІАН.

"Придбано пару комплектів обладнання для виготовлення і друку українських паспортів на територіях, наближених до лінії зіткнення", - сказав він.

За словами посадовця, це дозволить людям, які живуть на неконтрольованих територіях, отримувати українські документи без необхідності їхати далеко вглиб країни і очікувати "іноді по 2-3 місяці".

Тука висловив надію, що це обладнання запрацює вже в січні-лютому цього року.

"Таке обладнання вже передано. І я сподіваюся, воно вже може в цьому місяці або в лютому почати працювати", - заявив він.