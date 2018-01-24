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Жителям ОРДЛО упростят получение украинских паспортов

Среда, 24 января 2018, 16:42

Около линии соприкосновения на Донбассе установят оборудование для печати украинских паспортов, чтобы жители оккупированных территорий не ехали за ними вглубь страны.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНИАН.

"Приобретено пару комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения", - сказал он.

По словам чиновника, это позволит людям, которые живут на неконтролируемых территориях, получать украинские документы без необходимости ехать далеко вглубь страны и ожидать "иногда по 2-3 месяца".

Тука выразил надежду, что это оборудование заработает уже в январе-феврале этого года.

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начать работать", - заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОпаспорт Тукаоккупация
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