Жителям ОРДЛО упростят получение украинских паспортов

Около линии соприкосновения на Донбассе установят оборудование для печати украинских паспортов, чтобы жители оккупированных территорий не ехали за ними вглубь страны.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНИАН.

"Приобретено пару комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения", - сказал он.

По словам чиновника, это позволит людям, которые живут на неконтролируемых территориях, получать украинские документы без необходимости ехать далеко вглубь страны и ожидать "иногда по 2-3 месяца".

Тука выразил надежду, что это оборудование заработает уже в январе-феврале этого года.

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начать работать", - заявил он.