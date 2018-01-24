Ведущая ZIKа рассказала об угрозах от депутата НФ из-за эфира с Портновым

Ведущая телеканала ZIK Наталья Влащенко рассказала, что перед интервью с бывшим заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым ей угрожал депутат от "Народного фронта"

Об этом телеведущая рассказала журналистам 24 января.

По словам Влащенко, депутат позвонил ей за 10 минут до эфира.

"Он сказал, что если будет эфир, то он мне будет угрожать правыми радикалами", – рассказала журналистка.

Влащенко также отметила, что фамилию депутата "знает Юрий Луценко (Генпрокурор – УП) ... знает Грицак (глава СБУ – УП) и руководители всех спецслужб".

"Он сказал: "Ты знаешь прекрасно судьбу Бузины", – сказала телеведущая.

22 января в эфире передачи "Hard Talk" телеканала ZIK Наталья Влащенко взяла интервью у экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Эфир вызвал волну возмущения в соцсетях. 24 января несколько человек пришли к зданию телеканала с призывами освободить телеведущую.

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-заместителю Администрации Януковича Андрею Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Портнов тогда был объявлен в розыск.

В октябре 2015 Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС" и снял с Портнова санкции.

Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.