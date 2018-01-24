Байден: США за Трампа менше тиснуть на Україну

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Середа, 24 січня 2018, 19:49

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа менше тисне на владу України.

Про це він заявив під час виступу в Раді з міжнародних відносин США, передає "Голос Америки".

"Наскільки я знаю, зараз на президентське лідерство в Україні немає тиску, щоб стимулювати їх до перетворення Мінську на щось, що можна виконати... Ми рухаємось в цьому напрямку. Але зараз так виглядає, що тиску немає", - вважає Байден.

Він розповів, що в часи президентства Барака Обами, Вашингтон активно співпрацював з владою України щодо антикорупційних реформ.

"Це завжди працювало в Києві. Я поїхав і сказав: дивіться, якщо ви не будете продовжувати демонструвати прогрес у боротьбі з корупцією, ми не зможемо втримати решту Європи в питанні цих санкцій. І Росія не буде переходити проміжну лінію і окуповувати решту вашої країни з танками. Що вони зроблять, це зруйнують вашу економіку. Вас поховають. І для вас це буде все. І тоді все піде крахом", - зазначив Байден.

Крім того, він високо оцінив роботу спеціального представника Державного Департаменту з питань України Курта Волкера. Однак колишній віце-президент США сумнівається, що Волкер має повноваження чинити справжній тиск на Київ.

"Волкер – хороший хлопець. Але Курт, наскільки мені відомо, не володіє повноваженнями чи спроможністю, щоб вийти і сказати: якщо ви не наведете лад, то підете", - вважає Байден.

Як відомо, Джозеф Байден заявив, що відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві.

Як приклад, він розповів про історію звільнення екс-прокурора Віктора Шокіна. За його словами, Порошенко та Яценюк пообіцяли йому, що "вживатимуть кроків щодо генерального прокурора", але так цього і не зробили.

Тоді Байден заявив, що якщо Шокін залишиться на посаді, США не нададуть Україні мільярд доларів. Колишній віце-президент США дав Порошенку і Яценюку 6 годин на звільнення Шокіна. 

"І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - зазначив Байден.

Теми: США Україна реформи Трамп
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