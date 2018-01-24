Байден: США при Трампе меньше давят на Украину

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что администрация президента Дональда Трампа меньше давит на власти Украины.

Об этом он заявил во время выступления в Совете по международным отношениям США, передает "Голос Америки".

"Насколько я знаю, сейчас на президентское лидерство в Украине нет давления, чтобы стимулировать их к превращению Минска на то, что можно выполнить ... Мы двигаемся в этом направлении. Но сейчас выглядит так, что давления нет", - считает Байден.

Он рассказал, что во времена президентства Барака Обамы, Вашингтон активно сотрудничал с властями Украины касательно антикоррупционных реформ.

"Это всегда работало в Киеве. Я поехал и сказал: смотрите, если вы не будете продолжать демонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, мы не сможем удержать остальную Европу в вопросе этих санкций. И Россия не будет переходить промежуточную линию и оккупировать остальную часть вашей страны с танками. Что они сделают, это разрушат вашу экономику, вас похоронят. И для вас это будет все. И тогда все пойдет крахом", - отметил Байден.

Кроме того, он высоко оценил работу специального представителя Государственного Департамента по вопросам Украины Курта Волкера. Однако бывший вице-президент США сомневается, что Волкер имеет полномочия оказывать настоящее давление на Киев.

"Волкер - хороший парень. Но Курт, насколько мне известно, не обладает полномочиями или способностью, чтобы выйти и сказать: если вы не наведете порядок, то пойдете", - считает Байден.

Как известно, Джозеф Байден заявил, что отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве.

В качестве примера он рассказал об истории увольнения экс-прокурора Виктора Шокина. По его словам, Порошенко и Яценюк пообещали ему, что "будут принимать шаги касательно генерального прокурора", но так этого и не сделали.

Тогда Байден заявил, что если Шокин останется на посту, США не предоставят Украине миллиард долларов. Бывший вице-президент США дал Порошенко и Яценюку 6 часов на увольнение Шокина.

"И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", - отметил Байден.