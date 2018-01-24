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В окупованому Криму арештували побитого Рамазанова

Середа, 24 січня 2018, 20:40
В окупованому Криму арештували побитого Рамазанова

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд в окупованому Криму арештував Ісмаїла Рамазанова на 30 діб. У "суді" йому не надали медичну допомогу попри його скарги на біль.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

"Ісмаїл Рамазанов проведе в СІЗО найближчі 30 діб до 23 лютого 2018 року. Швидка не приїхала. Ісмаїл ледве стояв на ногах", - повідомляють активісти.

Під час засідання "суду" Рамазанов розповів, що вдома і в машині його побили співробітники ФСБ, вони нанесли удари в живіт, плечі та по нирках. Чоловік скаржився на біль у потилиці, ногах, у боці та плечах.

Його адвокат клопотав про виклик швидкої допомоги та вимагав викликати медичних працівників, щоб вони підтвердили, чи може Рамазанов брати участь у судовому засіданні.

Однак прокурор заявив, що побої нанесли до експертизи і суддя Ірина Кірілова відхилила клопотання про виклик швидкої.

Судові пристави викликали швидку лише під кінець засідання, але вона так і не приїхала.

Ісмаїл Рамазанов розповів, що з часу затримання (5 година ранку, 23 січня - УП) йому не давали води та не годували. Крім того, йому не дали теплий одяг попри те, що забрали його з дому у футболці і куртці.

Рамазанова звинувачують за нібито поширення "екстремістських заяв" за допомогою інтернет-радіо Zello. Він заперечує свою причетність.

Як відомо, вранці 23 січня в с. Новий Світ та м. Старий Крим співробітники ФСБ провели обшуки у будинках кримських татар. Тоді силовики затримали Ісмаїла Рамазанова.

За словами адвоката Маммета Мамбетова, по дорозі до СК РФ Ісмаїла Рамазанова побили.

Теми: Кримсудкримські татари
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