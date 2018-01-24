Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Крыму арестовали избитого Рамазанова

Среда, 24 января 2018, 20:40
В оккупированном Крыму арестовали избитого Рамазанова

Подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд в оккупированном Крыму арестовал Исмаила Рамазанова на 30 суток. В "суде" ему не оказали медицинскую помощь несмотря на его жалобы на боль.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Исмаил Рамазанов проведет в СИЗО ближайшие 30 суток до 23 февраля 2018. Скорая не приехала. Исмаил еле стоял на ногах", - сообщают активисты.

Во время заседания "суда" Рамазанов рассказал, что дома и в машине его избили сотрудники ФСБ, они нанесли удары в живот, плечи и по почкам. Мужчина жаловался на боль в затылке, ногах, в боку и плечах.

Его адвокат ходатайствовал о вызове скорой помощи и требовал вызвать медиков, чтобы они подтвердили, может ли Рамазанов участвовать в судебном заседании.

Однако прокурор заявил, что побои нанесли до экспертизы и судья Ирина Кириллова отклонила ходатайство о вызове скорой.

Судебные приставы вызвали скорую только под конец заседания, но она так и не приехала.

Исмаил Рамазанов рассказал, что с момента задержания (5:00 утра, 23 января - УП) ему не давали воды и не кормили. Кроме того, ему не дали теплую одежду несмотря на то, что забрали его из дома в футболке и куртке.

Рамазанова обвиняют за якобы распространение "экстремистских заявлений" с помощью интернет-радио Zello. Он отрицает свою причастность.

Как известно, утром 23 января в с. Новый Свет и м. Старый Крым сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар. Тогда силовики задержали Исмаила Рамазанова.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, по пути в СК РФ Исмаила Рамазанова избили.

Темы: Крымсудкрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Крым
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: