В оккупированном Крыму арестовали избитого Рамазанова

Подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд в оккупированном Крыму арестовал Исмаила Рамазанова на 30 суток. В "суде" ему не оказали медицинскую помощь несмотря на его жалобы на боль.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Исмаил Рамазанов проведет в СИЗО ближайшие 30 суток до 23 февраля 2018. Скорая не приехала. Исмаил еле стоял на ногах", - сообщают активисты.

Во время заседания "суда" Рамазанов рассказал, что дома и в машине его избили сотрудники ФСБ, они нанесли удары в живот, плечи и по почкам. Мужчина жаловался на боль в затылке, ногах, в боку и плечах.

Его адвокат ходатайствовал о вызове скорой помощи и требовал вызвать медиков, чтобы они подтвердили, может ли Рамазанов участвовать в судебном заседании.

Однако прокурор заявил, что побои нанесли до экспертизы и судья Ирина Кириллова отклонила ходатайство о вызове скорой.

Судебные приставы вызвали скорую только под конец заседания, но она так и не приехала.

Исмаил Рамазанов рассказал, что с момента задержания (5:00 утра, 23 января - УП) ему не давали воды и не кормили. Кроме того, ему не дали теплую одежду несмотря на то, что забрали его из дома в футболке и куртке.

Рамазанова обвиняют за якобы распространение "экстремистских заявлений" с помощью интернет-радио Zello. Он отрицает свою причастность.

Как известно, утром 23 января в с. Новый Свет и м. Старый Крым сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар. Тогда силовики задержали Исмаила Рамазанова.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, по пути в СК РФ Исмаила Рамазанова избили.