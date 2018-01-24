Слідство офіційно отримало від ООН фотокопію листа Януковича Путіну – прокурор

У Головній військовій прокуратурі заявили, що слідчі отримали офіційним шляхом від секретаріату ООН фотокопію листа екс-президента Віктора Януковича на адресу президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року. У ньому Янукович просив використовувати Збройні сили РФ на території України.

Про це заявив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слідчі під час службового відрядження до Нью-Йорка через представництво України в ООН шляхом запиту отримали від секретаріату ООН супровідним листом із гербовою печаткою фотокопії звернення Чуркіна (тодішній постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін – ред.) про визнання офіційним документом листа Януковича президенту РФ, а також фотокопію самого листа Януковича Путіну. Цей документ долучено до матеріалів кримінального провадження", - розповів Кравченко.

За його словами, загалом сторона обвинувачення отримала чотири листи від Міністерства закордонних справ України про отримані дані фотокопій документів. Колишній постпред РФ в ООН Чуркін представив їх 3 березня 2014 року. Тоді їх визнали офіційними документами ООН.

"Перша копія, яку ми отримали від МЗС України, - це текст листа Януковича Путіну, який секретаріат ООН направив кожному члену Ради безпеки ООН, а також постійному представнику України при ООН", - пояснив Кравченко.

Прокурор зазначив, що колишній постпред України при ООН Юрій Сергеєв тоді направив запит для з'ясування, що саме Чуркін долучив до свого звернення.

"І Сергеєв отримав фотокопію звернення Чуркіна про визнання цього листа Януковича офіційним документом ООН", - підсумував Кравченко.

Як відомо, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Росія в 2014 році отримала від екс-президента Віктора Януковича підписану заяву з проханням ввести війська "для врегулювання ситуації в країні".

16 березня представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський президент Володимир Путін не отримував від Януковича листів з проханням про введення військ. При цьому в 2014 році сам Путін говорив, що український президент звертався до нього з таким проханням.

Звернення Януковича лягло в основу справи про держзраду Януковича, яку в березні передали в київський суд.

Генпрокурор Юрію Луценко 14 березня демонстрував записи, на яких перші особи РФ говорили про лист Януковича і навіть показували його.

Генеральна прокуратура РФ стверджує, що ані адміністрація президента Володимира Путіна, ані Рада Федерації не отримували лист Януковича з проханням ввести російські війська в Україну.