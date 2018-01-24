Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину - прокурор

В Главной военной прокуратуре заявили, что следователи получили официальным путем от секретариата ООН фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича в адрес президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года. В нем Янукович просил использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины.

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Чуркина (тогдашний постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин - ред.) о признании официальным документом письмо Януковича президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. Этот документ добавлен к материалам уголовного производства", - рассказал Кравченко.

По его словам, в целом сторона обвинения получила четыре письма от Министерства иностранных дел Украины о полученных данных фотокопий документов. Бывший постпред РФ в ООН Чуркин представил их 3 марта 2014 года. Тогда их признали официальными документами ООН.

"Первая копия, которую мы получили от МИД Украины - это текст письма Януковича Путину, который секретариат ООН направил каждому члену Совета безопасности ООН, а также постоянному представителю Украины при ООН", - пояснил Кравченко.

Прокурор отметил, что бывший постпред Украины при ООН Юрий Сергеев тогда направил запрос для выяснения, что именно Чуркин приобщил к своему обращению.

"И Сергеев получил фотокопию обращения Чуркина о признании этого письма Януковича официальным документом ООН", - подытожил Кравченко.

Как известно, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Россия в 2014 году получила от экс-президента Виктора Януковича подписанное заявление с просьбой ввести войска "для урегулирования ситуации в стране".

16 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не получал от Януковича писем с просьбой о вводе войск. При этом в 2014 году сам Путин говорил, что украинский президент обращался к нему с такой просьбой.

Обращение Януковича легло в основу дела о госизмене Януковича, которую в марте передали в киевский суд.

Генпрокурор Юрий Луценко 14 марта демонстрировал записи, на которых первые лица РФ говорили о письме Януковича и даже показывали его.

Генеральная прокуратура РФ утверждает, что ни администрация президента Владимира Путина, ни Совет Федерации не получали письмо Януковича с просьбой ввести российские войска в Украине.