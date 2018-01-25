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Лагард на встрече с Порошенко: Украина должна ускорить темп реформ

Четверг, 25 января 2018, 00:40

Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

Об этом говорится в ее заявлении по итогам встречи.

"Я вновь подтвердила, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по реформированию. Я также подчеркнула, что Украине следует воспользоваться благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более сильному росту, необходимому для устойчивого улучшения жизненного уровня населения", - отметила Лагард.

"Встреча с президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной и приятной. Это дало нам шанс обсудить все меры, которые уже принимаются и мы надеемся, что наше обсуждение поспособствует внедрению других мероприятий, о которых мы говорили. Мы говорили о том, что в Украине назначат нового главу НБУ ", - добавила она.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВФПорошенко
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