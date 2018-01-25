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Transparency International стурбована перебігом розслідування у справі YouСontrol

Четвер, 25 січня 2018, 02:45

Антикорупційна організація Transparency International Україна висловлює стурбованість перебігом кримінального розслідування щодо сервісу YouControl та її засновника Сергія Мільмана.

Про це йдеться у заяві TI Україна від 23 січня.

"Підходи до розслідування з боку СБУ, продемонстровані останнім часом, на нашу думку, можуть свідчити про наявність відмінних від бажання запобігти злочинним діям мотивам", – наголошують в організації. 

"Ми відзначаємо неабияку роль YouControl у сприянні журналістам та активістам, які викривають корупційні злочини. Завдяки систематизованому доступу до даних державних реєстрів, який надає сервіс, вдалося виявити чимало корупційних зв’язків. А також – привернути увагу суспільства до численних випадків зловживань та конфліктів інтересів посадових осіб", – йдеться у заяві.

"Вважаємо, що дії Служби безпеки України мають бути бездоганними при розслідуванні цього кримінального провадження. Адже до нього прикута увага української та міжнародної громадськості. Так само, розраховуємо на незаангажоване і, що особливо важливо, відкрите судове слухання справи. Спроби проводити судові засідання в закритиму режимі вважаємо невиправданими та неприпустимими", – підкреслили в TI Україна.

Як відомо, 23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави".

Тоді компанія заперечила інформацію про зв’язки з Росією та інші звинувачення.

27 грудня 2017 року СБУ оголосила підозру засновнику YouControl Сергію Мільману.

Його підозрюють у начебто несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерних мереж.

Водночас представники YouControl вважають, що цими звинуваченнями СБУ тисне на компанію.

2 січня Шевченківський районний суд Києва обрав для Мільмана заставу у 51 тисячу гривень.

Крім того, суд постановив, що Мільман має здати закордонний паспорт.

Як повідомлялось, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак прийняла рішення про проведення закритого засідання у справі арешту грошей батьків власника YouСontrol.

Теми: судСБУ
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