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Transparency International обеспокоена ходом расследования по делу YouСontrol

Четверг, 25 января 2018, 02:45

Антикоррупционная организация Transparency International Украина выражает обеспокоенность ходом уголовного расследования в отношении сервиса YouControl и ее основателя Сергея Мильмана.

Об этом говорится в заявлении TI Украина от 23 января.

"Подходы к расследованию со стороны СБУ, продемонстрированные в последнее время, по нашему мнению, могут свидетельствовать о наличии отличных от желания предотвратить преступные действия мотивов",  подчеркивают в организации.

"Мы отмечаем большую роль YouControl в содействии журналистам и активистам, которые разоблачают коррупционные преступления. Благодаря систематизированному доступу к данным государственных реестров, который предоставляет сервис, удалось обнаружить немало коррупционных связей. А также  привлечь внимание общества к многочисленным случаям злоупотреблений и конфликтов интересов должностных лиц",  говорится в заявлении.

"Считаем, что действия Службы безопасности Украины должны быть безупречными при расследовании этого уголовного производства. Ведь к нему приковано внимание украинской и международной общественности. Так же, рассчитываем на незаангажировано и, что особенно важно, открытое судебное слушание дела. Попытки проводить судебные заседания в закрытые режиме считаем неоправданными и недопустимыми",  подчеркнули в TI Украина.

Как известно, 23 марта 2017 года СБУ провела обыски в офисе и квартирах работников сервиса YouControl.

В тот же день СБУ сообщила, что ее сотрудники разоблачили киевскую коммерческую структуру, которая занималась "незаконным сбором и продажей информации, имеющей ограниченный доступ и являющейся собственностью государства".

Тогда компания опровергла информацию о связях с Россией и другие обвинения.

27 декабря 2017 года СБУ объявила о подозрении основателю YouControl Сергею Мильману. Его подозревают в якобы несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей.  

В то же время представители YouControl считают, что этими обвинениями СБУ давит на компанию.

2 января Шевченковский районный суд Киева избрал залог в 51 000 гривен для Мильмана.

Кроме того, суд постановил, что Мильман должен сдать загранпаспорт.

Как сообщалось, судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак приняла решение о проведении закрытого заседания по делу об аресте денег родителей владельца YouСontrol.

Темы: судСБУ
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