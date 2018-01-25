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Трамп готовий свідчити під присягою у справі про втручання РФ у вибори

Четвер, 25 січня 2018, 03:47

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив про готовність відповісти під присягою на питання спецпрокурорра Роберта Мюллера в межах його розслідування щодо втручання РФ у вибори в США.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з журналістами, передає видання The Hill.

"Я дійсно з нетерпінням очікую зустрічі з Мюллером. Я би зробив це під присягою. Я хотів би це зробити якомога швидше", - підкреслив президент США.

"Зустріч зі спецпрокурором може відбутися через два-три тижні. Перед нею я маю намір проконсультуватися зі своїми адвокатами", - додав він.

Раніше Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом".

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія і сам Трамп неодноразово відкидали ці звинувачення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосіявибори
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