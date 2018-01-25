Трамп готов дать показания под присягой по делу о вмешательстве РФ в выборы

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности ответить под присягой на вопросы спецпрокурорра Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в выборы в США.

Об этом Трамп сказал во время встречи с журналистами, передает издание The Hill.

"Я действительно с нетерпением жду встречи с Мюллером. Я бы сделал это под присягой. Я хотел бы это сделать как можно быстрее", - подчеркнул президент США.

"Встреча со спецпрокурором может состояться через две-три недели. Перед ней я намерен проконсультироваться со своими адвокатами", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связей с его кампанией, называя это "охотой на ведьм".

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов.

Россия, а также сам Трамп неоднократно отвергали эти обвинения.