Навальний попросив ЄСПЛ визнати політичний характер своїх затримань

Російський опозиціонер Олексій Навальний у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі попросив суддів визнати, що 7 випадків його затримань у 2012-2014 роках були політично вмотивованими.

Про це повідомляє "Новая газета".

Як докази того, що затримання були політично вмотивованими, опозиційний політик навів "математичний аргумент".

"Припустимо, що немає політичних мотивів. В ЄСПЛ було розглянуто достатньо моїх скарг, які підтверджують політичний характер переслідувань, і у всіх випадках ми перемогли. Яка ймовірність такого результату при розгляді справ конкретної особи?", - сказав Навальний.

"Імовірність, що все це може статися без політичного мотиву низька настільки ж, наскільки і те, що ми зустрінемо динозаврів в будівлі цього суду або те, що Путін програє вибори в березні", - заявив він у ході слухань.

Політик також нагадав, що незважаючи на рішення ЄСПЛ про скасування його кримінального вироку, він не був зареєстрований як кандидат в президенти Росії на підставі наявності судимості.

Навальний 5 разів звертався до ЄСПЛ у період з 2012 по 2014 роки, посилаючись на порушення статті 5 (право на свободу) Європейської конвенції прав людини (ЄКПЛ), статті 6 (право на справедливий судовий розгляд), статті 11 (право на свободу зібрань), статті 14 (заборона дискримінації), статті 18 (обмеження прав) та інші.

Попереднім рішенням від 2 лютого 2017 року Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що при арештах Навального, його утриманні під вартою, накладанні штрафів та розгоні мирних зібрань неодноразово порушувалися статті ЄКПЛ.