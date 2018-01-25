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Навальный попросил ЕСПЧ признать политический характер своих задержаний

Четверг, 25 января 2018, 05:05

Российский оппозиционер Алексей Навальный в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге попросил судей признать, что 7 случаев его задержаний в 2012-2014 годах были политически мотивированными.

Об этом сообщает "Новая газета".

В качестве доказательств того, что задержания были политически мотивированными, оппозиционный политик привел "математический аргумент".

"Предположим, что нет политических мотивов. В ЕСПЧ было рассмотрено достаточно моих жалоб, подтверждающие политический характер преследования, и во всех случаях мы победили. Какова вероятность такого результата при рассмотрении дел конкретного лица?", - сказал Навальный.

"Вероятность, что все это может произойти без политического мотива низка настолько же, насколько и то, что мы встретим динозавров в здании этого суда или то, что Путин проиграет выборы в марте", - заявил он в ходе слушаний.

Политик также напомнил, что несмотря на решение ЕСПЧ об отмене его уголовного приговора, он не был зарегистрирован как кандидат в президенты России на основании наличия судимости.

Навальный 5 раз обращался в ЕСПЧ в период с 2012 по 2014 годы, ссылаясь на нарушение статьи 5 (право на свободу) Европейской конвенции прав человека (ЕКПЧ), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 11 (право на свободу собраний) , статьи 14 (запрещение дискриминации), статьи 18 (ограничение прав) и другие.

Предыдущим решением от 2 февраля 2017 года Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что при арестах Навального, его содержании под стражей, наложении штрафов и разгоне мирных собраний неоднократно нарушались статьи ЕКПЧ.

Темы: Росcияоппозициясуд
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