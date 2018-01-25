Росія направила на Донбас 73-й "гумконвой"

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Четвер, 25 січня 2018, 06:45

73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

Про це повідомляє МНС РФ.

Зазначається, що автомобілі везуть 400 тонн вантажів, серед яких "здебільшого дитячі продуктові набори".

Колона проїде в два пункти призначення - Луганської та Донецької областей України.

Попередня колона російських вантажівок прибула на Донбас 21 грудня.

Як відомо, Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Теми: Донбас ОРДЛО Росія
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