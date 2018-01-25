Росія направила на Донбас 73-й "гумконвой"
Четвер, 25 січня 2018, 05:45
73-а колона МНС Росії з нібито гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.
Про це повідомляє МНС РФ.
Зазначається, що автомобілі везуть 400 тонн вантажів, серед яких "здебільшого дитячі продуктові набори".
Колона проїде в два пункти призначення - Луганської та Донецької областей України.
Попередня колона російських вантажівок прибула на Донбас 21 грудня.
Як відомо, Росія доставляє "гуманітарну допомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.