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Россия направила на Донбасс 73-й "гумконвой"

Четверг, 25 января 2018, 05:45
Россия направила на Донбасс 73-й гумконвой

73-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Отмечается, что автомобили везут 400 тонн грузов, среди которых "в основном детские продуктовые наборы".

Колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 21 декабря.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: ДонбассОРДЛОРосcия
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