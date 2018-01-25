Россия направила на Донбасс 73-й "гумконвой"

73-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Отмечается, что автомобили везут 400 тонн грузов, среди которых "в основном детские продуктовые наборы".

Колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 21 декабря.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.