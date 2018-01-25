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Хотів подзвонити: Саакашвілі розповів, чому виліз на дах

Четвер, 25 січня 2018, 10:10

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що виліз на дах багатоповерхівки, коли його намагались затримати правоохоронці у грудні минулого року, не заради самогубства, а щоб подзвонити.

Про це він розповів  в інтерв'ю DW.

На запитання журналіста Тіма Себастіана, навіщо він обіцяв об'єднати всі опозиційні сили проти президента, а потім погрожував кинутися з даху багатоповерхівки, Саакашвілі відповів, що це не зовсім правда.

"Я не викинувся. Я говорив їм, що якщо вони підійдуть і спробують одягти на мене кайданки, ми всі впадемо. І це справді була правда", - сказав лідер "РНС".

"Але я підвівся на дах, тому що мій мобільний телефон глушили і я повинен був подзвонити людям. Це був абсолютно прагматичний крок. Повідомлення можна було відправити лише на краю даху. Так в наші дні працює мобільний зв'язок", - сказав Саакашвілі.

На коментар журналіста, що це схоже на якийсь "вуличний театр" і що багато людей підозрюють, ніби він втратив зв'язок із реальністю, Саакашвілі відповів:

"Ні, це не про мене".

Як відомо, вранці 5 грудня 2017 року соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній правоохоронці ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Українська правда
Теми: Саакашвіліобшуки
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