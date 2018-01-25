Для голови Держаудиту Гаврилової просять заставу у мільйон

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

Таке клопотання на засіданні Солом'янського райсуду озвучив прокурор САП Андрій Кравець, повідомляє "Укрінформ".

Прокурор також просить суд на час слідства відсторонити Гаврилову від виконання обов'язків голови Держаудитслужби.

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Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів грвиень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.