Для голови Держаудиту Гаврилової просять заставу у мільйон
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.
Таке клопотання на засіданні Солом'янського райсуду озвучив прокурор САП Андрій Кравець, повідомляє "Укрінформ".
Прокурор також просить суд на час слідства відсторонити Гаврилову від виконання обов'язків голови Держаудитслужби.
Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів грвиень та декларуванні недостовірних даних.
Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.