Голова Аудиторської служби каже, що справа НАБУ – це тиск

Голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова називає провадження, яке веде щодо її статків Національне антикорупційне бюро, наслідком тиску на неї.

"Детективи НАБУ повідомили мені про підозру у начебто поданні мною недостовірних відомостей у декларації та у незаконному збагаченні", – написала вона у Facebook.

"Я категорично стверджую, що ця справа є наслідком тиску на мене як керівника органу державного фінансового контролю, працівники якого залучаються НАБУ до перевірок в межах кримінальних проваджень", – заявила Гаврилова.

За її словами, "керівництво НАБУ намагається компенсувати недостатність доказової бази по порушених ними справах з метою трактування результатів перевірок на користь НАБУ тиском на працівників ДАСУ".

"Складання моїми підлеглими акта перевірки, в якому йдеться про зловживання одного з керівників НАБУ, – стало підставою для особистої помсти мені", – стверджує Гаврилова.

"Наведена відносно мене НАБУ інформація є суто суб’єктивною думкою детективів, які обрахували мої статки та прорахували мої доходи і витрати за 20 років мого життя покладаючись на власну думку", – заявляє керівниця Державної аудиторської служби.

"Я з усією відповідальністю заявляю, що мною в декларацію внесено цілком правдиві відомості, в тому числі щодо нерухомого майна – квартири на Позняках", – додала вона.

За словами Гаврилової, "згідно з рішенням НАЗК від 08.12.2017 №1375, порушення кримінальної справи, вручення підозри до проведення повної перевірки електронної декларації НАЗК свідчить про вибірковість і упередженість органів досудового розслідування".

"Протягом року детективи НАБУ слідкували за мною, за колишнім чоловіком, собакою, прослуховували телефони і наслідком цього маю кольорову інфографіку моїх можливих статків", – зазначила Гаврилова.

НАБУ

"Звісно, я чекала подальших дій від НАБУ протягом року, але навіть не могла уявити, що це буде зроблено напередодні відзначення 25-річчя створення Державної контрольно-ревізійної служби в Україні, і я отримаю "вітання" від НАБУ в такий неординарний спосіб", – додала вона.

Як відомо, з січня 2017 року детективи НАБУ підозрюють голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову у поданні неправдивих даних у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також в незаконному набутті активів у розмірі 9,92 мільйонів гривень.

23 січня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 ККУ)..