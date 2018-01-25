Суд відхилив позов антикорупціонерів і лишив декларації СБУ під секретом

Київський апеляційний адміністративний суд у четвер відхилив позов Центру протидії корупції, в якому той вимагав розсекретити декларації співробітників Служби безпеки України.

Про це повідомив у Twitter голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Суд відмовив нам у задоволенні скарги і залишив декларації сбушників засекреченими. В принципі, очікуване рішення. Просто так це свавілля не залишимо. Будемо йти до Верховного суду", - пише він.

Суд відмовив нам у задоволенні скарги і залишив декларації сбушників засекреченими. В принципі, очікуване рішення. Просто так це свавілля не залишимо. Будемо йти до Верховного суду. pic.twitter.com/8LjQltzG4Z — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) January 25, 2018

За даними антикорупційного центру, справу розглядала колегія суддів у складі Кузьменка В.В., Василенка Я.М. і Степанюка А.Г.

У ЦПК розповіли, що на засідання вперше суд зобов’язав з’явитися заступника голови СБУ з питань таємниць Вадима Пояркова, який і приймав рішення про засекречення декларацій всіх працівників СБУ.

Як відомо, на початку березня 2017 року громадська організація "Центр протидії корупції" звернулася до суду з позовом проти Служби безпеки України, звинувативши спецслужбу в засекреченні декларацій співробітників.

ЦПК вважає, що визнання керівництвом СБУ інформації з декларацій державною таємницею та подача декларацій не до НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження, доступ до якої мають тільки в Службі – є незаконним.

Антикорупціонери хочуть, аби суд змусив СБУ розсекретити дані з декларацій, зокрема, стосовно змін майнового стану керівництва та слідчих, а також – визнав незаконним створення Службою власної системи обробки та зберігання декларацій.