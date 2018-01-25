Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отклонил иск антикоррупционеров и оставил декларации СБУ под секретом

Четверг, 25 января 2018, 15:22

Киевский апелляционный административный суд в четверг отклонил иск Центра противодействия коррупции, в котором тот требовал рассекретить декларации сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил в Twitter председатель ЦПК Виталий Шабунин.

"Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение. Просто так этот беспредел не оставим. Будем идти в Верховный суд", - пишет он.

По данным антикоррупционного центра, дело рассматривала коллегия судей в составе Кузьменко В.В., Василенко Я.М. и Степанюка А.Г.

В ЦПК рассказали, что на заседание впервые суд обязал явиться заместителя председателя СБУ по вопросам тайн Вадима Пояркова, который и принимал решение о засекречивании деклараций всех работников СБУ.

Как известно, в начале марта 2017 года общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась в суд с иском против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в засекречивании деклараций сотрудников.

ЦПК считает, что признание руководством СБУ информации из деклараций государственной тайной и подача деклараций не в НАПК, а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения, доступ к которой имеют только в Службе – является незаконным.

Антикоррупционеры хотят, чтобы суд заставил СБУ рассекретить данные из деклараций, в частности, об изменении имущественного состояния руководства и следователей, а также признал незаконным создание Службой собственной системы обработки и хранения деклараций.

Украинская правда
Темы: коррупциясудСБУдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
коррупция
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: