Суд отклонил иск антикоррупционеров и оставил декларации СБУ под секретом

Киевский апелляционный административный суд в четверг отклонил иск Центра противодействия коррупции, в котором тот требовал рассекретить декларации сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил в Twitter председатель ЦПК Виталий Шабунин.

"Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение. Просто так этот беспредел не оставим. Будем идти в Верховный суд", - пишет он.

Суд відмовив нам у задоволенні скарги і залишив декларації сбушників засекреченими. В принципі, очікуване рішення. Просто так це свавілля не залишимо. Будемо йти до Верховного суду. pic.twitter.com/8LjQltzG4Z — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) January 25, 2018

По данным антикоррупционного центра, дело рассматривала коллегия судей в составе Кузьменко В.В., Василенко Я.М. и Степанюка А.Г.

В ЦПК рассказали, что на заседание впервые суд обязал явиться заместителя председателя СБУ по вопросам тайн Вадима Пояркова, который и принимал решение о засекречивании деклараций всех работников СБУ.

Как известно, в начале марта 2017 года общественная организация "Центр противодействия коррупции" обратилась в суд с иском против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в засекречивании деклараций сотрудников.

ЦПК считает, что признание руководством СБУ информации из деклараций государственной тайной и подача деклараций не в НАПК, а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения, доступ к которой имеют только в Службе – является незаконным.

Антикоррупционеры хотят, чтобы суд заставил СБУ рассекретить данные из деклараций, в частности, об изменении имущественного состояния руководства и следователей, а также признал незаконным создание Службой собственной системы обработки и хранения деклараций.