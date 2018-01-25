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У Румунії затримали колишнього гендиректора "Укрспирту" – ГПУ

Четвер, 25 січня 2018, 16:17
У Румунії затримали колишнього гендиректора Укрспирту – ГПУ

У Румунії затримали колишнього генерального директора державного підприємства "Укрспирт" Михайла Лабутіна.

Про це повідомив 25 січня агентству "Інтерфакс-Україна" заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"Затримання підтверджую, на кого він готував замах, що не підкажу", – сказав Єнін.

Раніше 24 січня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK повідомив, що в Румунії затримано організовану злочинну групу, яка підривала в Києві людей і готувала замахи, в тому числі на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомлялося, в грудні 2014 року Міністерство аграрної політики і продовольства України відсторонило керівника "Укрспирту" Михайла Лабутіна з посади, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Укрспирт" його заступника Віктора Панкова.

У цьому ж місяці прес-служба Державної фіскальної служби України повідомила, що Лабутіну повідомлено про підозру у фінансових махінаціях на суму 200,7 млн ​​грн.

У січні 2015 року Інтерпол оголосив Лабутіна в розшук. Згідно з інформацією на офіційному сайті міжнародної поліції, він розшукується за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах або організованою групою.

Також екс-главу "Укрспирту" звинувачують в ухиленні від сплати податків і загрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

30 травня 2017 року Панкова вбили пострілом у спину в Дарницькому районі Києва.

В кінці грудня 2017 року поліція затримала підозрюваних у вбивстві Панкова і в низці інших замахів на бізнесменів в Києві.

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Теми: прокуратура
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