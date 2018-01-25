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В Румынии задержан бывший гендиректор "Укрспирта" – ГПУ

Четверг, 25 января 2018, 16:17
В Румынии задержан бывший гендиректор Укрспирта – ГПУ

В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин.

Об этом сообщил 25 января агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу", - сказал Енин.

Ранее 24 января заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK сообщил, что в Румынии задержана организованная преступная группа, которая подрывала в Киеве людей и готовила покушения, в том числе на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.

В этом же месяце пресс-служба Государственной фискальной службы Украины сообщила, что Лабутину сообщено о подозрении в финансовых махинациях на сумму 200,7 млн грн.

В январе 2015 года Интерпол объявил Лабутина в розыск. Согласно информации на официальном сайте международной полиции, он разыскивается по подозрению в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой.

Также экс-главу "Укрспирта" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

30 мая 2017 года Панков был убит выстрелом в спину в Дарницком районе Киева.

В конце декабря 2017 года полиция задержала подозреваемых в убийстве Панкова и в ряде других покушений на бизнесменов в Киеве.

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Темы: прокуратура
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