Обшуки в Криму: кримського татарина арештували за публікації 2012 року
Підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд заарештував на 10 діб затриманого після обшуку кримського татарина Енвера Кроша.
Про це у Facebook повідомляє "Крымская солидарность".
Крошу інкримінують пропаганду чи публічну демонстрацію атрибутики або символіки екстремістських організацій.
Дружина та адвокат арештованого розповіли, що його засудили за публікації 2012 року на сторінці в соцмережі, яка нібито належить активісту.
За словами захисту, обвинувачення не довело причетність Енвера до зазначеної сторінки в соцмережі.
Дружина Кроша назвала арешт "реакцією силових структур, правозахисних структур на правозахисну, громадську і соціально-політичну активність Енвера".
В анексованому Росією Криму з ранку 25 січня відбуваються обшуки у кримських татар, Енвера Кроша й Ебазера Іслямова після обшуків у їхніх домівках забрали в райвідділки поліції.
У 2015 році Енвер Крош зазнав тортур електричним струмом, коли співробітники ФСБ, намагались схилити його до співпраці.