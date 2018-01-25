Обшуки в Криму: кримського татарина арештували за публікації 2012 року

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Четвер, 25 січня 2018, 17:40

Підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд заарештував на 10 діб затриманого після обшуку кримського татарина Енвера Кроша.

Про це у Facebook повідомляє "Крымская солидарность".

Крошу інкримінують пропаганду чи публічну демонстрацію атрибутики або символіки екстремістських організацій.

Дружина та адвокат арештованого розповіли, що його засудили за публікації 2012 року на сторінці в соцмережі, яка нібито належить активісту.

За словами захисту, обвинувачення не довело причетність Енвера до зазначеної сторінки в соцмережі.

Дружина Кроша назвала арешт "реакцією силових структур, правозахисних структур на правозахисну, громадську і соціально-політичну активність Енвера".

В анексованому Росією Криму з ранку 25 січня відбуваються обшуки у кримських татар, Енвера Кроша й Ебазера Іслямова  після обшуків у їхніх домівках забрали в райвідділки поліції.

У 2015 році Енвер Крош зазнав тортур електричним струмом, коли співробітники ФСБ, намагались схилити його до співпраці.

Теми: Крим кримські татари права людини
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