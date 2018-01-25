Обыски в Крыму: крымского татарина арестовали за публикации 2012 года

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Четверг, 25 января 2018, 17:40

Подконтрольный Кремлю Джанкойский районный суд арестовал на 10 суток задержанного после обыска крымского татарина Энвера Кроша.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

Крошу инкриминируют пропаганду или публичную демонстрацию атрибутики или символики экстремистских организаций.

Жена и адвокат арестованного рассказали, что он был осужден за публикации 2012 года на странице в соцсети, которая якобы принадлежит активисту.

По словам защиты, обвинение не доказало причастность Энвера к указанной странице в соцсети.

Жена Кроша назвала арест "реакцией силовых структур, правозащитных структур на правозащитную, общественную и социально-политическую активность Энвера".

В аннексированном Россией Крыму с утра 25 января проходят обыски у крымских татар, Энвера Кроша и Эбазера Ислямова после обысков в их домах забрали в райотделы полиции.

В 2015 году Энвер Крош подвергся пыткам электрическим током, когда сотрудники ФСБ, пытались склонить его к сотрудничеству.

Темы: Крым крымские татары права человека
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