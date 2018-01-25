Телеканал Інтер перевірять через "Д'Артаньяна" та "Чародіїв"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу "Інтер" позапланову перевірку.

Таке рішення ухвалено на засіданні регулятора 25 січня, повідомляє "Укрінформ".

"До нас надійшов лист Служби безпеки України щодо трансляції фільмів за участю артистів, які внесені до "чорного списку", – сказав голова Нацради Юрій Артеменко.

Зазначається, що підставою для позапланової виїзної перевірки ПрАТ "Телеканал "Інтер" (загальнонаціональне багатоканальне телебачення, МХ-1, логотип "Інтер") cтало також звернення громадянина М.М.Ковбика щодо трансляції фільмів за участю артистів, котрі внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Моніторинг Національної ради зафіксував, що в ефірі телеканалу 12 – 15 січня 2018 року транслювалися фільми "Д’Артаньян і три мушкетери" за участю Михайла Боярського, Бориса Клюєва, Олега Табакова та "Чародії" за участю Валентина Гафта.

Демонстрування фільмів, одним із учасників яких є особа, внесена до переліку, є порушенням вимог закону "Про телебачення і радіомовлення".

Під час перевірки з’ясують, чи виконує мовник чинне законодавство.