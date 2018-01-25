Телеканал Интер проверят из-за "Д'Артаньяна" и "Чародеев"

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Четверг, 25 января 2018, 17:57

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" внеплановую проверку.

Такое решение принято на заседании регулятора 25 января, сообщает "Укринформ".

"К нам поступило письмо Службы безопасности Украины по трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в" черный список ", - сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

Отмечается, что основанием для внеплановой выездной проверки ЗАО "Телеканал" Интер "(общенациональное многоканальное телевидение, МХ-1, логотип" Интер ") cтало также обращение гражданина М.М.Ковбыка по трансляции фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Мониторинг Национального совета зафиксировал, что в эфире телеканала 12 - 15 января 2018 транслировались фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и "Чародеи" с участием Валентина Гафта.

Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень, является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

Во время проверки выяснят, выполняет ли вещатель действующее законодательство.

Темы: телевидение санкции
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