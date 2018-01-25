У Кременчуці впав вертоліт, є загиблі
У Кременчуці вертоліт врізався у лінію електропередач. За попередніми даними у гвинтокрилі були четверо людей, всі вони загинули.
Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Спочатку повідомлялося, що він зіткнувся з лінією електропередач. Однак пізніше речниця ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко спростувала інформацію. Вона заявила, що вертоліт впав на відкриту територію.
"На місці працює поліція, яка очепила територію. ДСНС його гасять", - розповів Тракало.
Згідно з бортовим журналом, на борту гелікоптера було 4 особи, які загинули. За іншою інформацією - це командир, 2-й пілот, борт-інженер та інженер.
Вони вилетіли для навчально-тренувальних польотів: пілот, інструктор і двоє курсантів.
За попередньою інформацією гелікоптер належить одному з акціонерних товариств. За інформацією УП - ПАТ "Українські вертольоти".
Енергетики наразі знеструмили лінії електропередач, поблизу яких впав гвинтокрил.
За однією з версій, вертоліт впав біля телевежі місцевої телекомпанії. Біля місця аварії рятувальники знайшли обірвані дроти. Вони з’ясовують чи це обірвані дроти лінії передач, чи телевежі. В ДСНС припускають, що цей обірваний трос утримував телевежу місцевої компанії.
У відомстві зазначають, що досі не можна підійти до уламків вертольоту через дуже високу температуру.