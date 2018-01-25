У Кременчуці вертоліт врізався у лінію електропередач. За попередніми даними у гвинтокрилі були четверо людей, всі вони загинули.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Спочатку повідомлялося, що він зіткнувся з лінією електропередач. Однак пізніше речниця ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко спростувала інформацію. Вона заявила, що вертоліт впав на відкриту територію.



"На місці працює поліція, яка очепила територію. ДСНС його гасять", - розповів Тракало.

Згідно з бортовим журналом, на борту гелікоптера було 4 особи, які загинули. За іншою інформацією - це командир, 2-й пілот, борт-інженер та інженер.

Вони вилетіли для навчально-тренувальних польотів: пілот, інструктор і двоє курсантів.

За попередньою інформацією гелікоптер належить одному з акціонерних товариств. За інформацією УП - ПАТ "Українські вертольоти".

Енергетики наразі знеструмили лінії електропередач, поблизу яких впав гвинтокрил.

За однією з версій, вертоліт впав біля телевежі місцевої телекомпанії. Біля місця аварії рятувальники знайшли обірвані дроти. Вони з’ясовують чи це обірвані дроти лінії передач, чи телевежі. В ДСНС припускають, що цей обірваний трос утримував телевежу місцевої компанії.

У відомстві зазначають, що досі не можна підійти до уламків вертольоту через дуже високу температуру.

нп

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