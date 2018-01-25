У Кременчуці вертоліт врізався у лінію електропередач. За попередніми даними у гвинтокрилі були від трьох до чотирьох людей, всі вони загинули.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"За попередньою інформацією він зіткнувся з лінією електропередач. Тому на місці працює поліція, яка очепила територію. ДСНС його гасять", - розповів речник.

У гелікоптері могли перебувати щонайменше 3 осіб, інші джерела повідомляють про чотирьох людей на борту.

Енергетики наразі знеструмили ці лінії.

За попередньою інформацією гелікоптер належить одному з акціонерних товариств. За інформацією УП - ПАТ "Українські вертольоти".

Вертоліт впав біля телевежі місцевої телекомпанії. Біля місця аварії рятувальники знайшли обірвані дроти. Вони з’ясовують чи це обірвані дроти лінії передач, чи телевежі.

нп

нп

нп