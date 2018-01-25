У Кременчуці вертоліт врізався у лінію електропередач, є загиблі

7089 переглядів
Четвер, 25 січня 2018, 20:28
Нацполіція

У Кременчуці вертоліт врізався у лінію електропередач. За попередніми даними у гвинтокрилі були від трьох до чотирьох людей, всі вони загинули.

Про це УП повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"За попередньою інформацією він зіткнувся з лінією електропередач. Тому на місці працює поліція, яка очепила територію. ДСНС його гасять", - розповів речник.

У гелікоптері могли перебувати щонайменше 3 осіб, інші джерела повідомляють про чотирьох людей на борту.

Енергетики наразі знеструмили ці лінії.

За попередньою інформацією гелікоптер належить одному з акціонерних товариств. За інформацією УП - ПАТ "Українські вертольоти".

Вертоліт впав біля телевежі місцевої телекомпанії. Біля місця аварії рятувальники знайшли обірвані дроти. Вони з’ясовують чи це обірвані дроти лінії передач, чи телевежі.

 
нп
 
нп
 
нп
 
нп

Оксана Коваленко, УП
Теми: Полтава аварія
powered by lun.ua
По темі
Поліція Полтавщини розслідує напад на суддю Ларису Гольник 23 січня 2018, 18:36
КВУ склав антирейтинг регіонів за кількістю корупційних скандалів 22 січня 2018, 13:35
Лариса Гольник: Мер Полтави заявляв, що його не може судити суддя, яка стояла на Майдані 21 грудня 2017, 10:00
Усі новини
Головні новини
НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" вугільної галузі
У Кременчуці вертоліт врізався у лінію електропередач, є загиблі
Адвокат Розенблата просить генпрокурора закрити його справу
У ГПУ заявляють, що екс-гендиректор "Укрспирту" готував замах на Авакова
Усі новини
екологія

Де здати батарейки і макулатуру? Мапа пунктів прийому вторсировини по Україні

права тварин

Власниця Сердитого Кота відсудила за авторське право $710 тисяч