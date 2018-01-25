В Кременчуге упал вертолет, есть погибшие
В Кременчуге вертолет врезался в линию электропередач. По предварительным данным в вертолете были четыре человека, все они погибли.
Об этом УП сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
Сначала сообщалось, что он столкнулся с линией электропередач. Однако позже пресс-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко опровергла эту информацию. Она заявила, что вертолет упал на открытую территорию.
"На месте работает полиция, которая оцепила территорию. ГСЧС его тушат", - рассказал Тракало.
Согласно бортовому журналу, на борту вертолета были 4 человека, которые погибли. По другой информации - это командир, 2-й пилот, борт-инженер и инженер.
Они вылетели для учебно-тренировочных полетов: пилот, инструктор и двое курсантов.
По предварительной информации вертолет принадлежит одному из акционерных обществ. По информации УП - ОАО "Украинские вертолеты".
Энергетики пока обесточили линии электропередач, вблизи которых упал вертолет.
По одной из версий, вертолет упал возле телебашни местной телекомпании. У места аварии спасатели нашли оборванные провода. Они выясняют это оборванные провода линии передач, или телебашни. В ГСЧС предполагают, что этот оборванный трос удерживал телебашню местной компании.
В ведомстве отмечают, что до сих пор нельзя подойти к обломкам вертолета из-за очень высокой температуры.