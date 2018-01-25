В Кременчуге упал вертолет, есть погибшие

23806 просмотров
Четверг, 25 января 2018, 20:28
Нацполиция

В Кременчуге вертолет врезался в линию электропередач. По предварительным данным в вертолете были четыре человека, все они погибли.

Об этом УП сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Сначала сообщалось, что он столкнулся с линией электропередач. Однако позже пресс-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко опровергла эту информацию. Она заявила, что вертолет упал на открытую территорию.

"На месте работает полиция, которая оцепила территорию. ГСЧС его тушат", - рассказал Тракало.

Согласно бортовому журналу, на борту вертолета были 4 человека, которые погибли. По другой информации - это командир, 2-й пилот, борт-инженер и инженер.

Они вылетели для учебно-тренировочных полетов: пилот, инструктор и двое курсантов.

По предварительной информации вертолет принадлежит одному из акционерных обществ. По информации УП - ОАО "Украинские вертолеты".

Энергетики пока обесточили линии электропередач, вблизи которых упал вертолет.

По одной из версий, вертолет упал возле телебашни местной телекомпании. У места аварии спасатели нашли оборванные провода. Они выясняют это оборванные провода линии передач, или телебашни. В ГСЧС предполагают, что этот оборванный трос удерживал телебашню местной компании.

В ведомстве отмечают, что до сих пор нельзя подойти к обломкам вертолета из-за очень высокой температуры.

 
НП
 
НП
 
НП
 
НП

Оксана Коваленко, УП
Темы: Полтава авария
powered by lun.ua
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 25 января 2018, 21:25
Полиция Полтавщины расследует нападение на судью Ларису Гольник 23 января 2018, 18:36
КИУ составил антирейтинг регионов по количеству коррупционных скандалов 22 января 2018, 13:35
Все новости
Главные новости
Российского диверсанта Агеева приговорили к 10 годам - ​​адвокат
На задержанного мужа адвоката ЦПК составлен протокол об админнарушении
Полиция забрала мужа адвоката ЦПК без объяснений - Шабунин
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
Made in Ukraine

10 планеров от украинских производителей

зоозащита

Брошенный котенок в киевском аэропорту нашел себе хозяина