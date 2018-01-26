На затриманого родича адвоката ЦПК складено протокол про адмінпорушення

Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на затриманого чоловіка керівниці юридичного відділу ЦПК.

Про це повідомляє Центр Протидії Корупції.

"ЦПК у поліцейському відділку, де нині перебуває затриманий чоловік адвоката та керівника нашого юридичної служби. Чоловіка затримали, склали протокол про адмінпорушення", - йдеться у повідомленні.

Точна причина затримання наразі невідома, але зазначається, що на автомобіль чоловіка було орієнтування.

"Схоже на битовуху. Машина чоловіка нашого юриста була на орієнтуванні, причину якого з’ясовуємо. Ситуація під контролем", - повідомили у ЦПК.

UPD 0:35 ЦПК у полійцеському відділку, де нині перебуває затриманий чоловік адвоката та керівника нашого юридичної служби. Чоловіка затримали, склали протокол про адмінпорушення. Що сталося в деталях наразі з'ясовуємо. Схоже на битовуху. Машина чоловіка нашого юриста була на орієнтуванні, причину якого з’ясовуємо. Ситуація під контролем. Пізніше буде іще один, більш детальний, апдейт. ТЕРМІНОВО. Щойно поліція затримала чоловіка керівника нашого юридичного відділу Олена Щербан. Без жодних пояснень. Сьогодні Олена представляла Центр Протидії Корупції на суді проти СБУ. На завтра готувала окремий матеріал. Потрібен розголос! UPD. Чоловіка Олени знайшли в одному з відділків поліції. З'ясовуємо обставини затримання. Опубліковано Центр Протидії Корупції 25 січня 2018 р.

Як повідомлялось, голова Центру Протидії Корупції Віталій Шабунін заявив, що поліція затримала чоловіка адвоката ЦПК Олени Щербан у нього ж вдома, нічого не пояснюючи.

25 січня адвокат Олена Щербан (чоловіка якої забрали співробітники поліції) представляла ЦПК в суді проти СБУ.

Шабунін додав, що на 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.