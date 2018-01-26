На задержанного мужа адвоката ЦПК составлен протокол об админнарушении

Полиция составила протокол об административном правонарушении на задержанного мужа руководительницы юридического отдела ЦПК.

Об этом сообщает Центр Противодействия Коррупции.

"ЦПК в полицейском участке, где сейчас находится задержанный муж адвоката и руководителя нашей юридической службы. Мужчину задержали, составили протокол об админнарушении", - говорится в сообщении.

Точная причина задержания пока неизвестна, но отмечается, что на автомобиль мужчины была ориентировка.

"Похоже на бытовуху. Машина мужчины нашего юриста была на ориентировке, причину которого выясняем. Ситуация под контролем", - сообщили в ЦПК.

UPD 0:35 ЦПК у полійцеському відділку, де нині перебуває затриманий чоловік адвоката та керівника нашого юридичної служби. Чоловіка затримали, склали протокол про адмінпорушення. Що сталося в деталях наразі з'ясовуємо. Схоже на битовуху. Машина чоловіка нашого юриста була на орієнтуванні, причину якого з’ясовуємо. Ситуація під контролем. Пізніше буде іще один, більш детальний, апдейт. ТЕРМІНОВО. Щойно поліція затримала чоловіка керівника нашого юридичного відділу Олена Щербан. Без жодних пояснень. Сьогодні Олена представляла Центр Протидії Корупції на суді проти СБУ. На завтра готувала окремий матеріал. Потрібен розголос! UPD. Чоловіка Олени знайшли в одному з відділків поліції. З'ясовуємо обставини затримання. Опубліковано Центр Протидії Корупції 25 січня 2018 р.

Как сообщалось, председатель Центра Противодействия Коррупции Виталий Шабунин заявил, что полиция задержала мужа адвоката ЦПК Елены Щербань у него же дома, ничего не объясняя.

25 января адвокат Елена Щербань (мужа которой забрали сотрудники полиции) представляла ЦПК в суде против СБУ.

Шабунин добавил, что на 26 января антикоррупционные активисты готовили публикацию.