В ДСНС уточнили кількість жертв падіння гелікоптера у Кременчуці

На Полтавщині під час падіння гелікоптера Мі-8 приватної авіакомпанії "Українські вертольоти" загинуло чотири члени екіпажу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту сталося падіння, з подальшим загорянням, гелікоптеру Мі-8 приватної авіакомпанії "Українські вертольоти". О 19:35 пожежу локалізовано..", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники підтвердили, що внаслідок катастрофи загинули 4 члени екіпажу.

До гасіння залучено 6 одиниць техніки та 25 осіб особового складу, з них від ДСНС - 5 одиниць техніки та 21 особа особового складу, а також від Кременчуцького аеродрому "Велика Кохнівка" 1 одиниця техніки та 4 особи.

dsns.gov.ua

Як повідомлялось, за однією з версій, вертоліт впав біля телевежі місцевої телекомпанії. Біля місця аварії рятувальники знайшли обірвані дроти. У зв’язку з цим лінії електропередач поблизу місця аварії були знеструмлені.