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В ГСЧС уточнили количество жертв падения вертолета в Кременчуге

Пятница, 26 января 2018, 01:30

На Полтавщине во время падения вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты" погибло четыре члена экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". В 19:35 пожар локализован ..", - говорится в сообщении.

Спасатели подтвердили, что в результате катастрофы погибли 4 члена экипажа.

К тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ДСНС - 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома "Большая Кохновка" 1 единица техники и 4 человека.

 
dsns.gov.ua

Как сообщалось, по одной из версий, вертолет упал возле телебашни местной телекомпании. У места аварии спасатели нашли оборванные провода. .В связи с этим линии электропередач вблизи места аварии были обесточены.

 
dsns.gov.ua

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Темы: КременчугаварияГСЧС
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