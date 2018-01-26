Reuters: Вопреки санкциям КНДР продает уголь через Россию

Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что санкции ООН с 5 августа запрещают КНДР экспортировать уголь, однако, по информации источников, с тех пор северокорейское топливо по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск.

Там уголь грузили на суда, которые переправляли его в Южную Корею и в Японию, сообщили источники.

При этом источник агентства в одной из американских спецслужб подтвердил, что КНДР торгует углем через Россию, добавив, что это продолжается до сих пор.

Министерство иностранных дел России не отреагировало на просьбу агентства о комментарии.

Президент США Дональд Трамп в недавнем интревью Reuters обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции.