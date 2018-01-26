В ЦПК розказали, що сталось із чоловіком їхньої співробітниці

Чоловіка керівника юридичного відділу ЦПК Олени Щербан затримала поліція і склала адмінпротоколи за нібито водіння у нетверезому стані і відмову зупинитися на вимогу правоохоронців.

Про це повідомляє ЦПК.

Чоловіка затримали близько 22.00, коли він вийшов з магазину неподалік від свого будинку (у приватному секторі біля Біличанського лісу), сів за кермо і поїхав додому. Зазначається, що одразу за ним, увімкнувши мигалки, вирушила машина поліцейських.

"Разом із ним в машині було подружжя сусідів. Уже під час руху вони побачили мигалки поліцейських позаду машини. Очевидно, поліція чекала на автівку біля магазину", - йдеться у повідомленні.

В ЦПК пояснюють, що цією дорогою чоловік їздить додому декілька разів на день, тому "навіть припустити не міг", що поліція могла рухатися саме за ним.

Поліцейські доїхали за машиною чоловіка адвоката ЦПК прямо до двору і там, як зазначається, "одразу ж почали його заламувати на її очах та в присутності сусідів", заявивши, що на машину було орієнтування.

"Попри питання нашої колеги і намагання з’ясувати ситуацію на місці, її чоловіка затримали і відвезли у невідомому напрямку без жодних пояснень. Все це зафіксовано на відео, яке ми одразу ж оприлюднили через те, що ситуація була схожа на фактичне викрадення людини вночі з власного двору. Наша колега викликала поліцію, яка так і не приїхала", - нагадали в ЦПК.

Увесь час разом із чоловіком Олени Щербан в машині були сусіди, вони ж були і під час затримання біля двору будинку.

Після цього Щербан з’ясувала, куди поліція повезла її чоловіка і прибула у відділок. Там стало відомо, що його тимчасово затримали і склали два протоколи про адміністративні порушення: водіння в нетверезому стані і відмова зупинитися на вимогу поліції.

В ЦПК зазначають, що він без присутності адвоката відмовився проходити тест, а після приїзду адвоката - буквально за півгодини - поліція відмовила у проведенні експертизи у присутності адвоката.

Також підкреслюється, що обидва протоколи були складені із порушеннями та без присутності понятих: в протоколі про затримання поліцейські умисно залишили пусті поля про понятих і виправили це тільки після того, як це почали знімати на відео.

Усі ці події, як стверджують активісти, зафіксовані на відео. При цьому на вимогу адвоката затриманого поліцейські відмовилися показувати і давати відео зі своїх камер.

Раніше голова Центру Протидії Корупції Віталій Шабунін заявив, що поліція, нічого не пояснюючи, затримала чоловіка адвоката ЦПК Олени Щербан.

25 січня адвокат Олена Щербан (чоловіка якої забрали співробітники поліції) представляла ЦПК в суді проти СБУ.

Шабунін додав, що на 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.