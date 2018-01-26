В ЦПК рассказали, что случилось с мужем их сотрудницы

Мужчину руководителя юридического отдела ЦПК Елены Щербан задержала полиция и составила админпротоколы за якобы вождение в нетрезвом состоянии и отказ остановиться по требованию правоохранителей.

Об этом сообщает ЦПК.

Мужчину задержали около 22.00, когда он вышел из магазина неподалеку от своего дома (в частном секторе возле Беличанского леса), сел за руль и поехал домой. Отмечается, что сразу за ним, включив мигалки, отправилась машина полицейских.

"Вместе с ним в машине были супруги соседей. Уже во время движения они увидели мигалки полицейских позади машины. Очевидно, полиция ждала машину у магазина", - говорится в сообщении.

В ЦПК объясняют, что по этой дороге человек ездит домой несколько раз в день, поэтому "даже предположить не мог", что полиция могла ехать именно за ним.

Полицейские доехали за машиной мужа адвоката ЦПК прямо во двор и там, как сообщается, "сразу же начали его заламывать на ее глазах и в присутствии соседей", заявив, что на машину была ориентировка.

"Несмотря на вопрос нашей коллеги и попытки выяснить ситуацию на месте, ее мужа задержали и увезли в неизвестном направлении без всяких объяснений. Все это зафиксировано на видео, которое мы сразу же обнародовали из-за того, что ситуация была похожа на фактическое похищение человека ночью из собственного двора. Наша коллега вызвала полицию, которая так и не приехала", - напомнили в ЦПК.

Все время вместе с мужем Елены Щербан в машине были соседи, они же были и во время задержания у двора дома.

После этого Щербан выяснила, куда полиция повезла мужа и прибыла в участок. Там стало известно, что его временно задержали и составили два протокола об административных нарушениях: вождение в нетрезвом состоянии и отказ остановиться по требованию полиции.

В ЦПК отмечают, что он без присутствия адвоката отказался проходить тест, а после приезда адвоката - буквально через полчаса - полиция отказала в проведении экспертизы в присутствии адвоката.

Также подчеркивается, что оба протокола были составлены с нарушениями и без присутствия понятых: в протоколе о задержании полицейские умышленно оставили пустые поля о понятых и исправили это только после того, как это начали снимать на видео.

Все эти события, как утверждают активисты, зафиксированные на видео. При этом по требованию адвоката задержанного полицейские отказались показывать и давать видео со своих камер.

Ранее председатель Центра Противодействия Коррупции Виталий Шабунин заявил, что полиция, ничего не объясняя, задержала мужа адвоката ЦПК Елены Щербан.

25 января адвокат Елена Щербан (мужа которой забрали сотрудники полиции) представляла ЦПК в суде против СБУ.

Шабунин добавил, что на 26 января антикоррупционные активисты готовили публикацию.