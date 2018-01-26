Падіння гелікоптера: Пілоти могли не помітити розтяжку телевежі

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П'ятниця, 26 січня 2018, 10:26

За попередньою версією слідства, гелікоптер у Кременчуці зазнав аварії, бо летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі. 

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

25 січня близько 19:00 до поліції Кременчука надійшла інформація про падіння гелікоптера в мікрорайоні "Молодіжний".

26 січня з 10 ранку на місці події, разом зі слідчими, будуть працювати інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення. 

"Наразі відомо, що загиблі члени екіпажу належали до ПрАТ "АК "Українські вертольоти". Всі були досвідченими пілотами, з великим стажем роботи", – зазначає МВС.

Четверо загиблих – мешканці Вінницької, Харківської та Херсонської областей, 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження. 

"Всі дозвільні документи на політ були в порядку", – наголошує міністерство. 

"За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі", – повідомляє МВС.

Фахівці ДСНС тривалий час боролися з вогнем і охолоджували деталі гелікоптера. Правоохоронці оточили місце події. Побоюючись обриву ліній електропередач, фахівці знеструмили прилеглі населені пункти і відключили газ.

Наразі всі комунікації працюють у звичному режимі. 

Слідчі кваліфікують справу за статтею №276 ч. 3 Кримінального кодексу – "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту". Справу вже внесено до ЄРДР. 

Слідчі дії тривають. 

Теми: надзвичайна подія МВС
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