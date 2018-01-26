Падение вертолета: Пилоты могли не заметить растяжку телевышки

По предварительной версии следствия, вертолет в Кременчуге потерпел крушение, потому что летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

25 января около 19:00 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в микрорайоне "Молодежный".



26 января с 10 утра на месте происшествия, вместе со следователями, будут работать инспекторы авиации, чтобы исследовать обломки вертолета и место падения в светлое время суток и сделать профессиональные заключения.



"Известно, что погибшие члены экипажа работали на ЧАО "АК "Украинские вертолеты". Все были опытными пилотами, с большим стажем работы", – отмечает МВД.



Четверо погибших – жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 рождения.



"Все разрешительные документы на полет были в порядке", – отмечает министерство.



"По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни", – сообщает МВД.



Специалисты ГСЧС долгое время боролись с огнем и охлаждали детали вертолета. Правоохранители оцепили место происшествия. Опасаясь обрыва линий электропередач, специалисты обесточили прилегающие населенные пункты и отключили газ.

Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.



Следователи квалифицируют дело по статье №276 ч. 3 Уголовного кодекса – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Дело уже внесено в ЕРДР.



Следственные действия продолжаются.