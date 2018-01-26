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Падение вертолета: Пилоты могли не заметить растяжку телевышки

Пятница, 26 января 2018, 09:26
Падение вертолета: Пилоты могли не заметить растяжку телевышки

По предварительной версии следствия, вертолет в Кременчуге потерпел крушение, потому что летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

25 января около 19:00 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в микрорайоне "Молодежный".

26 января с 10 утра на месте происшествия, вместе со следователями, будут работать инспекторы авиации, чтобы исследовать обломки вертолета и место падения в светлое время суток и сделать профессиональные заключения.

"Известно, что погибшие члены экипажа работали на ЧАО "АК "Украинские вертолеты". Все были опытными пилотами, с большим стажем работы", – отмечает МВД.

Четверо погибших – жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 рождения.

"Все разрешительные документы на полет были в порядке", – отмечает министерство.

"По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни", – сообщает МВД.
 
Специалисты ГСЧС долгое время боролись с огнем и охлаждали детали вертолета. Правоохранители оцепили место происшествия. Опасаясь обрыва линий электропередач, специалисты обесточили прилегающие населенные пункты и отключили газ.

Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.

Следователи квалифицируют дело по статье №276 ч. 3 Уголовного кодекса – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Дело уже внесено в ЕРДР.

Следственные действия продолжаются.

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Темы: чрезвычайное происшествиеМВД
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