Падение вертолета: Пилоты могли не заметить растяжку телевышки
По предварительной версии следствия, вертолет в Кременчуге потерпел крушение, потому что летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
25 января около 19:00 в полицию Кременчуга поступила информация о падении вертолета в микрорайоне "Молодежный".
26 января с 10 утра на месте происшествия, вместе со следователями, будут работать инспекторы авиации, чтобы исследовать обломки вертолета и место падения в светлое время суток и сделать профессиональные заключения.
"Известно, что погибшие члены экипажа работали на ЧАО "АК "Украинские вертолеты". Все были опытными пилотами, с большим стажем работы", – отмечает МВД.
Четверо погибших – жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 рождения.
"Все разрешительные документы на полет были в порядке", – отмечает министерство.
"По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни", – сообщает МВД.
Специалисты ГСЧС долгое время боролись с огнем и охлаждали детали вертолета. Правоохранители оцепили место происшествия. Опасаясь обрыва линий электропередач, специалисты обесточили прилегающие населенные пункты и отключили газ.
Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.
Следователи квалифицируют дело по статье №276 ч. 3 Уголовного кодекса – "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Дело уже внесено в ЕРДР.
Следственные действия продолжаются.