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Рада правосуддя перевіряє, чи п‘є на роботі суддя Бобровник

П'ятниця, 26 січня 2018, 10:41

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо судді Солом'янського суду Києва Олександра Бобровника, якого раніше звинуватили у хабарництві та вживанні алкоголю на робочому місці.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Зазначається, що 17 січня дисциплінарна палата дослідила протоколи оглядів відеозаписів, які раніше були оприлюднені у ЗМІ.

"З них вбачається, що суддя Бобровник О.В. вживає спиртні напої на робочому місті, безпідставно відкладає розгляд призначених справ, у не передбачений процесуальним законом спосіб вирішує питання, пов’язані зі здійсненням ним судочинства", - повідомляють у прес-службі.

Крім того там додають, що були дослідженні відеозаписи та матеріали справи, що надійшли від Нацполіції, щодо судді з Кропивницька Олексія Галагана, який у 2016 році  відмовлявся від огляду для визначення стану алкогольного сп’яніння, не виконував вимог поліцейських та пізніше втік від них.

У раді правосуддя повідомляють, що за вказаними фактами було ухвалено рішення про притягнення судді Галагана до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, його на три місяці  відсторонили від здійснення правосуддя та позбавили доплат до посадового окладу судді.

Також Галагана направили до Національної школи суддів для підвищення кваліфікації з питань суддівської етики з подальшою переатестацією.

Раніше повідомлялося, що суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник, який розглядав справу Насірова, п'є на робочому місці і бере хабарі прямо в кабінеті.

Зазначалось, що у 2018 році Вища квалiфiкацiйна комiсiя суддiв проведе квалiфiкацiйне оцiнювання суддi Бобровника.

Також повідомлялося, що депутат Антон Геращенко готує заяву у Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя з вимогою розглянути питання про звільнення двох суддів з Кропивницького.

"Першого - за дії, не сумісні зі статусом судді - втечею від поліцейських після затримання в п'яному вигляді за кермом. Другу - за винесення завідомо неправосудного рішення про зняття всіх звинувачень щодо судді Олексія Галагана, незважаючи на наявність відеозапису, який доводить факт непокори законним вимогам патрульних поліцейських", - повідомив Геращенко.

Українська правда

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Теми: судКиївхабар
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