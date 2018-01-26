Саакашвілі заявив, що Київ пропонує Дангадзе бойовикам

Лідер партії "Рух нових сил" екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що українська сторона пропонує бойовикам Донбасу запросити його соратника Северіона Дангадзе на обмін утримуваних осіб.



Подібну заява він зробив 26 січня на засіданні Апеляційного суду Києва, де прокуратура оскаржує запобіжний захід Саакашвілі.



На думку екс-президента Грузії, українська влада "тримає Дангадзе в заручниках, а він – не йде на співпрацю зі слідством".



"Як мені стало відомо, Ірина Геращенко вийшла на людей Медведчука і наполягає на тому, щоб "ДНР" і "ЛНР" запросили Дангадзе в списках по обміну... Не можна бути такою підлою і мерзенною", – заявив Саакашвілі.



"Тому, що він відмовився співпрацювати зі слідством, вони хочуть, щоб ворожа сторона запросила його обмін. Звичайно він відмовиться, але це буде такий хід. Мене – до Польщі, Северіона в "ДНР", а вони далі будуть грабувати країну. Не дочекаєтесь", – додав він.



У свою чергу перший віце-спікер, представник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко в коментарі "Українській правді" зазначила, що шокована подібною заявою.



"Спекулювати на темі звільнення заручників – це маячня. Я списки бойовиків точно не складаю. Я навіть не хочу коментувати подібну ахінею. Вважаю, що йому потрібно побоятися Бога", - сказала Геращенко.

Як відомо, 4 грудня 2017 року правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе затримали на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.