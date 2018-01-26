Порошенко в Давосі: Борюся з корупцією не через гроші МВФ

Президент Петро Порошенко вважає боротьбу з корупцією в Україні пріоритетом своєї президентської політики.

Про це він заявив у п'ятницю, виступаючи на панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Я організовую боротьбу з корупцією в Україні не у зв'язку з візовою лібералізацією або траншем МВФ, а тому що боротьба з корупцією - пріоритет моєї президентської політики", - сказав він.

Порошенко похвалився також, що саме він створив в Україні перші антикорупційні органи НАБУ та САП.

"Я створив незалежні антикорупційні органи - НАБУ, САП, які ефективно працюють разом з іншими інституціями і вже демонструють перші результати", - заявив він.

Президент нагадав, що низка антикорупційних вимог була закладена в план візової лібералізації з Європейським Союзом.

"У нас був цілий список (вимог – ред.), і ми повністю їх виконали", - додав голова держави.

Він висловив упевненість, що в 2018 році Україна покращить ставлення до себе з боку ЄС.

Присутній на панельній дискусії президент Анджей Дуда зазначив, що Європейський Союз має "тримати двері відкритими" для України та інших країн.

"Це - найголовніше для Євросоюзу, особливо на тлі "Брексіту" (виходу Великої Британії з ЄС – ред.)", - додав він.

Інтерфакс-Україна, Українська правда