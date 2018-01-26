Порошенко в Давосе: Борюсь с коррупцией не из-за денег МВФ

Президент Петр Порошенко считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Об этом он заявил в пятницу, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не в связи с визовой либерализацией, не в связи с траншем МВФ, а потому, что борьба с коррупцией – приоритет моей президентской политики", - сказал он.

Порошенко похвастался также, что именно он создал в Украине первые антикоррупционные органы НАБУ и САП.

"Я создал независимые антикоррупционные органы – НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с другими институтами и уже демонстрируют первые результаты", - заявил он.

Президент напомнил, что ряд антикоррупционных требований был заложен в план визовой либерализации с Европейским Союзом.

"У нас был целый список (требований - ред.), и мы полностью их выполнили", - добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что в 2018 году Украина улучшит отношение к себе со стороны ЕС.

Присутствовавший на панельной дискуссии президент Дуда отметил, что Европейский Союз должен "держать двери открытыми" для Украины и других стран.

"Это - самое главное для Евросоюза, особенно на фоне "Брексита"(выхода Великобритании из ЕС - ред.)", - добавил он.

Інтерфакс-Україна, Украинская правда