Порошенко в Давосе: Борюсь с коррупцией не из-за денег МВФ
Президент Петр Порошенко считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.
Об этом он заявил в пятницу, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не в связи с визовой либерализацией, не в связи с траншем МВФ, а потому, что борьба с коррупцией – приоритет моей президентской политики", - сказал он.
Порошенко похвастался также, что именно он создал в Украине первые антикоррупционные органы НАБУ и САП.
"Я создал независимые антикоррупционные органы – НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с другими институтами и уже демонстрируют первые результаты", - заявил он.
Президент напомнил, что ряд антикоррупционных требований был заложен в план визовой либерализации с Европейским Союзом.
"У нас был целый список (требований - ред.), и мы полностью их выполнили", - добавил глава государства.
Он выразил уверенность, что в 2018 году Украина улучшит отношение к себе со стороны ЕС.
Присутствовавший на панельной дискуссии президент Дуда отметил, что Европейский Союз должен "держать двери открытыми" для Украины и других стран.
"Это - самое главное для Евросоюза, особенно на фоне "Брексита"(выхода Великобритании из ЕС - ред.)", - добавил он.
Інтерфакс-Україна, Украинская правда