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У 2021 Україна отримає перспективу членства в ЄС - Порошенко

П'ятниця, 26 січня 2018, 15:19

Президент України Петро Порошенко переконаний, що у 2021 році Україна отримає перспективу членства в Європейському Союзі.

Про це президент України заявив під час виступу на панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Під час дискусії Порошенко наголосив на необхідності єдності Європейського Союзу та всього вільного світу.

"І основою нашої єдності - є наші цінності, а не гроші. Я абсолютно переконаний, що ми переможемо війну фейкових новин та пропаганди, виграємо інформаційну війну та станемо переможцями гібридної війни, бо правда за нами. І я абсолютно переконаний, що після цих перемог над популізмом та євроскептиками, все буде добре.

І єдине, що зміниться в 2021 році - Україна з підтримкою Литви та Польщі отримає перспективу членства в Європейському Союзі", - сказав Порошенко.

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Європейська правда

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Теми: ЄСПорошенко
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