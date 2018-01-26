В 2021 Украина получит перспективу членства в ЕС - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что в 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе.

Об этом президент Украины заявил во время выступления на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе.

Во время дискуссии Порошенко отметил необходимость единства Европейского Союза и всего свободного мира.

"И основа нашего единства - наши ценности, а не деньги. Я абсолютно убежден, что мы победим войну фейковых новостей и пропаганды, выиграем информационную войну и станем победителями гибридной войны, потому что правда за нами. И я абсолютно убежден, что после этих побед над популизмом и евроскептиками, все будет хорошо.

И единственное, что изменится в 2021 году - Украина с поддержкой Литвы и Польши получит перспективу членства в Европейском Союзе ", - сказал Порошенко.

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